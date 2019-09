Volantino Unieuro Settembre 2019, ecco le offerte tecnologia, videogiochi e sconti smartphone

L´estate ancora non é finita e di sicuro non lo sono le promozioni estive relative al settore delle tecnologie applicate a smartphone, videogiocni e prodotti tech. Ci sono, come é stato per tutta l´estate, tanti prodotti e tante aziende pronte a offrire il meglio a prezzi vantaggiosi. Tra questi, spicca Unieuro.

Perchè? Cosa propone in particolare a Settembre Unieuro con la sua proposta di volantino? Ecco cosa c´é in ballo.

Volantino Unieuro Settembre 2019, ecco le offerte> sconti pS4, xbox, switch e giochi

Unieuro lancia il volantino Unieuro Special con pazzeschi sconti validi peró, é bene dirlo subito, solo online e fino al prossimo 8 settembre. Tra i prodotti in offerta ci sono vagonate di videogiochi e console: PS4, Xbox One, Switch, PSVR. Non solo: anche tanti altri prodotti per molteplici piattaforme.

Alcuni esempi? ECC Minecraft PlayStation 4 Edition a 24.99 euro, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a 44.99 euro. E poi, ecco spuntare il bundle PS4 1 TB con tre giochi: sono Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un ladro e The Last of Us Remastered, il tutto a 344.99 euro.

Come se non bastasse, arriva PS4 PRO con due DualShock 4 a 419.99 euro, Far Cry New Dawn a 14.99 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 34.99 euro, Uncharted 4 a 14.99 euro, e ancora State of Decay 2 a 7.99 euro, Battlefield V a 24.99 euro, Team Sonic Racing a 19.99 euro. Ma sono soltanto alcune delle innumerevoli proposte.

Basta sfogliare le offerte del volantino Unieuro settembre 2019 sul sito della catena per scoprire le varie promozioni.