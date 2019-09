Wake Up 2019: al via i grandi concerti

Finalmente al via da domani, venerdì 6 settembre, Wake Up 2019, il festival di musica elettronica e pop del Nord – Ovest italiano! L’appuntamento è alla Mondovicino Arena di Mondovì (CN) dove, a partire dalle ore 21.00 si esibiranno sul palco i Subsonica (nella foto), Achille Lauro, Ilario Alicante e The Taste.

Anche in questa edizione, che vanta una produzione ancora più grande degli anni precedenti, WAKE UP presenta una line up trasversale che propone diversi generi musicali e unisce un pubblico eterogeneo che arriva da tutte le parti d’Italia e d’Europa!

Come tiene a sottolineare a proposito di questo nuovo appuntamento il responsabile marketing, Giacomo Caramelli, “Crescere è l’unico obbiettivo che ci siamo dati e che continueremo a perseguire quest’anno e negli anni futuri. La produzione di quest’anno sarà la più grande mai avuta dall’inizio di questa avventura. Siamo felicissimi di regalare alla città un evento a cui parteciperanno appassionati da tutta Italia ed Europa”.

A dare un primo assaggio della rassegna, oltre al Mov Summer Festival by Wake Up con i concerti di Luca Carboni, Baby K e Giusy Ferreri – che han registrato più di 13mila presenze – è stato l’evento Anteprima Wake UpA del 10 luglio, che per la prima volta ha portato il contest intitolato alla musica elettronica oltre i confini della provincia di Cuneo fino ad Asti per una serata con DEEJAYTIME, EIFFEL 65 e CRISTINA D’AVENA, realizzata in collaborazione con AstiMusica.

Dunque stasera al Mondovicino Arena, alle ore 21.00, ecco i Subsonica, Achille lauro, Ialrio Alicante, e The Taste (Dj set). L’ingresso è a pagamento.

Ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti per i concerti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati (maggiori informazioni al link: www.wkup.it/tickets).

Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

Wake Up 2019 è patrocinato dalla Provincia Di Cuneo, dalla Citta Di Mondovì, dal Comune di Asti, dal Comune di Roccaforte Mondovì e da Tu – Langhe Roero. È realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC e ATL – Azienda Locale Turistica del Cuneese. Naming Sponsor: Mondovicino. Main Sponsor: Mondovicino e Damilano Experience Car. Sponsor: Franco Assicurazioni, McDonald’s, Tuborg, Streetbox e Acquesi.

