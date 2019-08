Warner Chappell Music Italia premia Calvetti

“È un mondo sempre più veloce, dove si cerca spesso l’occasione del momento senza avere troppi pensieri al futuro e dando purtroppo molto spesso poco valore al presente. È quindi cosa rarissima trovare persone e aziende che credano ancora nel mestiere, nell’arte, nella volontà e nella ricerca del ‘bello’, seppur questo costi grandi sacrifici e così tanto dispendio di energie. Io credo di aver avuto la fortuna di trovare 20 anni fa una persona che ha davvero creduto in me e che tutt’ora continua a farlo con lo stesso entusiasmo e con la stessa attenzione del primo giorno. Ringrazio di cuore il professionista e il grande amico Roberto Razzini per aver dato al sottoscritto la possibilità di intraprendere questo splendido quanto complesso mestiere. E ringrazio tutte le persone che in questi 20 anni hanno lavorato e lavorano tuttora in Warner Chappell, facendomi sentire sempre in famiglia. Venti anni sono davvero un traguardo incredibile se visto con gli occhi di oggi. Eppure siamo ancora fianco a fianco, un passo alla volta, a cercare di fare sempre il nostro mestiere con la passione forte e l’energia quotidiana che la musica richiede. E ancora tante emozioni e soddisfazioni ci riserverà questa collaborazione per i prossimi 20 anni! Grazie per aver realizzato il mio sogno di bambino”.

Warner Chappel Music Italiana celebra i 20 anni di collaborazione come autore in esclusiva di Diego Calvetti, che è entrato a far parte del roster dell’azienda nel 1999 con il deposito di ‘Sandra’, hit estiva che ha riscosso un buon successo, cantata dal gruppo ‘360 Gradi’ e, per l’appunto, scritta da D. Calvetti, M. Ciappelli, M. Faragli e S. Gentili.

Per l’occasione Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, ha consegnato a Diego la Targa Siae che riproduce lo spartito del brano ‘Sandra’. Come ha tenuto a sottolineare poi Razzini, “Il nostro percorso con Diego Calvetti ha radici profonde e si è basato, sin dal suo esordio nel 1999 su principi di reciproca stima e fiducia, che in questi vent’anni è andata consolidandosi. In questi primi due decenni di collaborazione, sono stati tanti i successi firmati da Diego, sia in veste di Autore che in veste di Produttore, che sono entrati a far parte, non solo del patrimonio Warner Chappell, ma nell’immaginario collettivo. Siamo realmente molto orgogliosi di questa collaborazione e siamo sicuri che proseguirà ancora per molto tempo, regalando soddisfazioni e successi reciproci”.

Un compositore-arrangiatore da hit

Pianista diplomato al Conservatorio L. Cherubini di Firenze nel 1995, ed autore in esclusiva per Warner Chappell dal 1999, Calvetti ha attualmente all’attivo oltre 200 brani depositati in SIAE, per la maggior parte già pubblicati. Produttore discografico, musicista, compositore e paroliere italiano, Calvetti svolge l’attività di produttore presso la sua sala di registrazione, il Platinum Studio, situata in Toscana, a San Gimignano (SI). Lo studio di registrazione, recentemente ristrutturato totalmente e adattato agli standard tecnici più alti della produzione musicale moderna, è uno dei punti di ritrovo di musicisti, autori e cantanti più attivo del centro Italia. Negli anni ha prodotto e arrangiato brani ed album di artisti come Gianni Morandi, Marco Masini, Modà, Noemi, Ultimo, Patty Pravo, Annalisa, Nomadi, Irene Fornaciari e moltissimi altri, e ha scritto moltissimi brani per grandi esponenti del panorama musicale italiano tra cui, oltre agli artisti già citati e da lui prodotti, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Paola Turci e molti altri. Ha inoltre diretto l’orchestra di Sanremo con oltre 20 artisti e rivestito il ruolo di vocal coach della quinta edizione di X Factor, al fianco di Morgan. E’ inoltre molto attivo nella realizzazione di jingle radiofonici e sigle pubblicitarie ed ha più volte collaborato nella scrittura di musiche da film.

Da 20 anni nell’editoria musicale

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

Max