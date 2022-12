Weinstein colpevole di stupro e due aggressioni sessuali

(Adnkronos) – L’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia fino a 24 anni di carcere. Weinstein si trova già in prigione, dove sta scontando una condanna a 23 anni dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale nel processo di due anni fa a New York.

Il produttore 70enne è stato giudicato colpevole per le accuse mosse da da Jane Doe 1, il nome in codice dell’accusatrice, mentre la giuria del tribunale di Los Angeles non è riuscita a raggiungere un verdetto sulle accuse mosse da Jennifer Siebel Newsom, moglie del governatore della California Gavin Newsom, e da un’altra donna, identificata come Jane Doe 2. Assolto invece dalle accuse mosse da Jane Doe 3.