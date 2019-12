WhatsApp, auguri di Natale da inviare per augurare buone feste con frasi divertenti e immagini animate

1 Frasi di Natale 2019 per WhatsApp

Tanti auguri, Buona Vigilia! Che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita!

Se io fossi Babbo Natale porterei nel tuo cuore un sacco di baci e tantissima felicità. Buona Vigilia!

Per queste feste non voglio addobbi colorati per stanze agghindate, ma pensieri felici per tutti i miei amici!

Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità! Buona Vigilia!

“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. (Madre Teresa di Calcutta)

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale! Buona Vigilia!