“WhatsApp funziona”, problemi risolti per Facebook e Instagram in vari paesi

WhatsApp ricomincia lentamente a funzionare con Instagram e Facebook: primi segnali anche dall’Italia, problemi verso la soluzione dopo 5 ore abbondanti di #WhatsAppdown, #Facebookdown e #Instagramdown con hashtag in tendenza su Twitter. Il profilo @WABetaInfo, sempre informatissimo sull’app di messaggistica, annuncia che WhatsApp “dovrebbe lentamente funzionare ora. Lo stesso per altri prodotti di Facebook”. Il riavvio, confermato dai messaggi di utenti di alcuni paesi – Germania, Azerbaigian, Pakistan – arriva dopo 5 ore di blackout generale, legato a problemi di rete. Secondo gli esperti di diverse aziende specializzate, il down sarebbe legati a problemi connessi ad un DNS, che traduce il nome dei siti web in un indirizzo Ip.