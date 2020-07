WhatsApp, il trucco per la dark mode su desktop

Con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp è senza dubbio una delle app più popolari in circolazione. Una delle funzionalità meno conosciute ma più utili è Dark Mode, che è stata lanciata sull’app WhatsApp per Android e iOS a marzo.

Come suggerisce il nome, la modalità scura cambia il colore di sfondo della finestra dell’app, rendendolo molto più facile per gli occhi, in particolare quando si utilizza il telefono la sera.

Ora, WhatsApp ha finalmente aggiunto la modalità oscura alla sua versione desktop di WhatsApp, rendendo molto più facile inviare messaggi ai tuoi amici di nascosto al lavoro.

Dark mode Whatsapp: ora anche su pc, ecco come attivarla

La nuova funzionalità verrà distribuita agli utenti nelle prossime settimane nelle ultime versioni di WhatsApp. Ecco come accedere alla modalità oscura sulla versione desktop dell’app:

Apri WhatsApp per desktop sul tuo computer, visitando https://web.whatsapp.com/. Se non l’hai già fatto, accedi. Per fare ciò, apri WhatsApp sul tuo telefono e seleziona WhatsApp Web in Impostazioni.

Punta il telefono verso il codice QR nella schermata Web di WhatsApp e avrai eseguito l’accesso. Una volta fatto, clicca sui tre punti nella parte superiore sinistra dello schermo. Fai clic su Impostazioni, quindi su Tema e seleziona Dark: il tuo WhatsApp web si trasformerà!