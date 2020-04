Wilma Oliverio, chi è la moglie di Alessandro Borghese: età, lavoro e quel matrimonio nato ‘per sbaglio’

L’amore è nato per gioco, poi si è trasformato in matrimonio ‘per sbaglio’. La storia tra Alessandro Borghese e Wilma Oliviero è un viaggio sulle montagne russe. La prima volta che si sono conosciuti l’azienda dove lavorava Wilma cercava uno chef giovane per lanciare un videogioco sulla cucina, così Alessandro ha conosciuto la sua futura moglie.

La richiesta di matrimonio è stata ancora più incredibile. Perché non si trattava di una proposta di matrimonio. I due erano in areo, una leggera turbolenza copriva i rumori di sottofondo, Alessandro si avvicina a Wilma, le chiede: “Ci spostiamo?”, lei capisce ‘Ci sposiamo?’ e urla: ‘Sììì’. Insomma, una proposta fortuita che si è rivelata poi felice, perché i due si sono sposati davvero e ora stanno ancora insieme.

Chi è Wilma Oliviero

Lo stesso Alessandro in alcune interviste ha raccontato la storia con Wilma e gli inizi della loro conoscenza, che si è poi rivelata un vero colpo di fulmine: “Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu un colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’.

Wilma Oliviero è campana e milanese d’adozione. È un volto noto nel mondo della TV: ha partecipato al programma Ok il prezzo è giusto con Iva Zanicchi in qualità di valletta, ha poi continuato la sua carriera nel piccolo schermo come conduttrice di programmi in TV locali. Classe 1975, ha 45 anni e due figlie, avute da Alessandro: Arizona e Alexandra. E’ lei il segreto di Alessandro Borghese, di certo la donna con cui lo chef condivide le sue ‘cacio e pepe’ migliori.