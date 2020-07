Xavi positivo al coronavirus: l’annuncio dell’ex Barcellona

Xavi è risultato positivo al Covid. L’allenatore dell’Al Sadd ed ex centrocampista del Barcellona, ha annunciato sui propri profili social di essere stato sottoposto al tampone riscontrando così la positività al virus. La sua avventura da allenatore in Qatar proseguirà fino al 2021, ma per l’inizio di questa stagione dovrà prendersi una pausa forzata.

“Oggi non potrò accompagnare la squadra, e al mio posto e a capo dello staff tecnico ci sarà David Prats – ha spiegato Xavi su Instagram– Qualche giorno fa, sono risultato positivo all’ultimo test per il Covid-19″.

Ha continuato: “Fortunatamente sono in perfette condizioni ma, seguendo il protocollo, rimarrò isolato fino a quando non avrò superato questo problema. Quando le autorità sanitarie me lo consentiranno, mi unirò alla squadra e riprenderò la mia routine quotidiana. Ringrazio tutte le autorità e in particolare i responsabili medici per averci messo a disposizione tutti i mezzi per una diagnosi precoce. Un abbraccio e ci vediamo presto sui campi di calcio”, ha concluso l’allenatore ed ex stella del calcio spagnolo.