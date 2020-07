Xavier Dolan: chi è il giovane regista e attore canadese

Xavier Dolan è un giovane regista e attore canadese, noto per essere la mente del film rivelazione È solo la fine del mondo in grado di raccogliere apprezzamenti di pubblico e critica.

Nato in Canada nel 1989, Xavier Dolan ha iniziato in tenera età a recitare, dirigendo il primo film appena maggiorenne, nel 2008, “J’ai tué ma mère”, scritto peraltro a 16 anni. Un successo imprevedibile per la pellicola, arrivata al festival di Cannes e in grado di presentarlo come regista rivelazione.

Con È solo la fine del mondo Xavier Dolan riesce invece a stregare tutti e conquistare il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes. La trama parla di Louis (Gaspard Ulliel), un giovane drammaturgo famoso che, dopo aver lasciato la propria famiglia, decide dopo tantissimi anni di farsi vivo con essa, per annunciare la sua imminente morte e risolvere i conti in sospeso.

Xavier si è dilettato anche come doppiatore, dando la sua voce a Stan nella versione in francese di South Park, al personaggio di Rupert Grint di “Harry Potter” e a Jacob Black (Taylor Lautner) in Twilight.

Da non dimenticare la sua firma per la regia nel video di Hello, primo singolo di Adele del 2015 e strepitoso successo.