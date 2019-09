Yilian Canizares respira le sue origini con ‘Habanera’

“Ho visitato Haiti per la prima volta nel 2017 per suonare al PAP Jazz Festival, dove ho incontrato alcuni artisti locali fantastici come Boukman Eksperyans che mi hanno aiutato a scoprire la cultura musicale di Haiti e tutte le somiglianze con la nostra cultura cubana. Volevo esplorare ulteriormente la cultura creola e ho riunito una band dei Caraibi, dell’Africa e di New Orleans per creare il mio nuovo album“.

‘HABANERA‘ è il nuovo brano della raffinata cantante, musicista e compositrice cubana YILIAN CAÑIZARES, primo singolo estratto da “ERZULIE”, album d’inediti in uscita il 15 novembre. L’album è disponibile in preorder (https://planetay.ffm.to/lp_erzulie.ttz), ed è nelle radio e su tutte le piattaforme streaming, è il primo dei 12 brani che compongono questo album, nato da una commistione di culture diverse tra loro ma allo stesso tempo molto simili come quella haitiana, che ha ispirato l’artista nella realizzazione di questo disco, e quella cubana. Il brano vede come guest Michael League al contrabbasso, Raudol Palacios al violoncello e la madre dell’artista che recita in sottofondo una delle poesie preferite di Yilian, che le ricorda la sua infanzia a Cuba.

Il singolo è accompagnato da un video, diretto da Javier Garcia Habanera, che descrive una complicata relazione d’amore fra due persone che avrebbero molte cose da dirsi ma che, alla fine, parlano solo di banalità, cercando di fuggire dai propri sentimenti. Una danza sensuale, coreografata da Julio Arozarena, in cui i ballerini Chiara Posca, Jaym O’Esso e la stessa Yilian Cañizares interagiscono tra loro esprimendo, con i loro movimenti, l’amore, la tristezza, il desiderio, la sensualità e la frustrazione dietro questa storia.

Yilian Cañizares è una giovane cantante e soprattutto violinista nata a Cuba, formatasi a Caracas (il benemerito “Sistema”) e perfezionatasi in Svizzera, dove si è trasferita e naturalizzata e dove si è affermata alla Montreux Jazz Festival Competition nel 2008. Yilian Cañizares già vanta un palmarès di tutto rispetto in materia di collaborazioni: Ibrahim Maalouf, Omar Sosa, Youn Sun Nah, Richard Bona, Chucho Valdés, Roberto Fonseca, Dhafer Youssef, El Comité. Ha al suo attivo tre incisioni a suo nome (“Ochumare” nel 2013, “Invocación” nel 2015, “Águas”, prodotto in collaborazione con Omar Sosa, nel 2018) e una quarta, di prossima uscita, “Erzulie”.

