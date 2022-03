Zaniolo, da La Spezia al futuro: rumors sul contratto

Nicolò Zaniolo nella sua Spezia, decisivo nell’ultimo match, dopo aver conquistato il rigore al fotofinish e dove ha trascorso il lunedì libero, con il viso tumefatto. La scarpata di Maggiore, che ha provocato il penalty realizzato da Abraham e quindi la vittoria a La Spezia, ha generato per lui un forte trauma facciale oltre alle escoriazioni peraltro postate sui social.

Si teme possa essersi rotto il naso: al rientro a Trigoria, visita dello staff medico ed eventuali esami strumentali. In dubbio per Roma-Atalanta? Il match arriva tra soli quattro giorni: se dovesse operarsi, ipotesi lontana, rischierebbe di saltare lo scontro diretto per l’Europa.

Nel mentre il club è indirizzato a valutare di investire su Nicolò, che da mesi aspetta di ridiscutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Rumors oggi dicono che è il giocatore a voler fissare il futuro a Roma. Sulla base di un ritocco sensibile, la firma potrebbe arrivare. senza la necessità di trattare nel 2023 a un anno dalla scadenza. Zaniolo non ha mai chiesto di andare via dalla Roma e non intende farlo.