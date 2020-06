Zaniolo-Fedez, patto social: il rapper curerà l’immagine del romanista

Dal campo ai social network, e viceversa. Musica e pallone si contaminano per ottenere una vittoria comune. E’ il caso di Fedez e Zaniolo. Uno rapper di successo, l’altro talento esploso e appetito dai maggiori club europei. Cosa c’entrano loro due insieme? Apparentemente nulla in effetti, ma hann deciso di unire le forze in un modo originale.

Fedez, infatti, curerà l’immagine di Zaniolo. Social, vestiario, look. Insomma, tutto quello che comprende l’immagine del giovane calciatore che si prospetta essere uno dei più chiacchierati e ammirati nei prossimi anni. Oltre ad essere un cantante prolifico, Fedez è diventato ormai un asso della comunicazione, digitale e non. Non a casa conta 10 milioni di followers sul suo profilo Instagram.

Arte, talento, calcio e musica si fondono. Il progetto è nato da poco ma ha già fatto il giro del web per la portata dei nomi in ballo e per la curiosità di capire quello che Fedez riuscirà a tirar fuori dal giovane Nicolò. Tra poco scopriremo tutto.