Zelensky: “Ricostruzione Ucraina più importante progetto economico Ue”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto in parlamento a Kiev parlando della ricostruzione del paese dopo la guerra come del più importante progetto economico dell’Europa ed esortando i parlamentari a mettere a punto leggi che attraggano imprenditori e investimenti.

Tra gli obiettivi indicati da Zelensky, oltre quello del rientro nel paese di tutti gli ucraini fuggiti all’estero, anche quello della liberazione di tutti gli ucraini catturati come prigionieri di guerra: dall’inizio della guerra a febbraio – ha detto – 1.456 di loro sono tornati a casa.

In precedenza, pubblicando un post su Telegram, Zelensky ha ricordato che “a Bakhmut lo scorso anno, vivevano 70mila persone”. “Ora rimangono solo pochi civili. Non ci sono posti che non siano coperti di sangue. Non ci sono ore nelle quali non risuona il terribile rombo dell’artiglieria. Eppure Bakhmut resiste”.