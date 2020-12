Zoom, per Natale e Capodanno rimosso il limite di 40 minuti

Zoom aumenterà il limite di riunioni di 40 minuti per gli account gratuiti a livello globale in previsione delle festività natalizie. I limiti saranno rimossi come già avvenuto in occasione del Giorno del Ringraziamento .

Zoom rimuoverà il limite di 40 minuti, nel dettaglio, da mercoledì 23 dicembre a sabato 26 dicembre, per la vigilia di Natale e Natale. Inoltre, la stessa opzione sarà garantita da mercoledì 30 dicembre a sabato 2 gennaio per Capodanno e il veglione.

Zoom sta aumentando il limite di riunioni di 40 minuti per diverse festività imminenti

Si tratta di una scelta dettata dalla necessità, in tantissimi Stati, di assicurare la vicinanza fra parenti considerando le restrizioni più severe dovute al contenimento del Covid-19.

Normalmente, le riunioni con tre o più persone ospitate nel livello gratuito di Zoom non possono durare più di 40 minuti. Se volessi parlare più a lungo, dovresti affrontare la seccatura di iniziare un altro incontro e convincere tutti a partecipare di nuovo.

Rimuovendo il limite per queste vacanze, si spera che gli incontri virtuali con amici e familiari possano essere meno concentrati sull’orologio e più sul mettersi al passo con i propri cari.

Se preferisci utilizzare Google Meet per connetterti con familiari e amici, anche questa è un’opzione, poiché Google consente agli utenti gratuiti di ospitare chiamate che durano fino a 24 ore fino al 31 marzo 2021 .