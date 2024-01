Zurigo, la città dove si vive meglio secondo i residenti. I risultati del Rapporto

Zurigo è la città dove i residenti vivono meglio. È la città con la migliore qualità di vita secondo chi ci vive. Il 97% dei residenti si dice soddisfatto. Questo è quanto detto dal Rapporto sulla qualità della vita nelle città europee 2023, al secondo posto e al terzo ci sono Copenaghen (Danimarca) e Groninga (Paesi Bassi).

A fotografare questa situazione è il Rapporto realizzato dalla Commissione europea che ha inquadrato il livello di soddisfazione complessiva. A visto quanto di città in città varia questa soddisfazione.

In Italia per esempio «le percentuali di residenti soddisfatti della città in cui vivono oscilla tra l’89% di Verona e il 62% di Palermo, con una differenza di 27 punti percentuali. Solo il 65% di persone che vivono a Istanbul sono soddisfatte di vivere nella loro città contro il 91% di coloro che vivono ad Antalya.»

Nel rapporto sono 83 le città che vengono messe a confronto sulla base delle opinioni dei cittadini che vivono in questi centri. Tra le prime dieci ci sono Lipsia (Germania), Stoccolma (Svezia) e Ginevra (Svizzera), seguite poi da Rostock (Germania), Cluj-Napoca (Romania) e Braga (Portogallo).

In Italia invece i residenti che sono più soddisfatti della qualità di vita sono quelli di Verona (89%), Bologna (87%) e Torino (82%).