11 settembre, accadde oggi: l’attentato alle torri gemelle a New York

Nella giornata di oggi, venerdi 11 Settembre 2020, sono tante le ricorrenze che meritano di essere ricordate. Ovviamente tutto il mondo occidentale (e non) associa questa data all’attentato alle Torri Gemelle di New York, avvenuto nel 2001, ma ci sono tanti altri avvenimenti legati all’11 settembre. 11 settembre, l’almanacco del giorno: Twin Towers, WWF, golpe di Pinochet In questo giorno, nel 1795 viene messo in moto il primo prototipo dell’odierno tram. Siamo a Crich, in Inghilterra, e il modello creato da Benjamin Outram è trainato da cavalli.

È il 1847 quando per la prima volta viene intonata la famosissima canzone Oh! Susanna. Opera di Stephen Foster, viene suonata per la prima volta in un saloon di Pittsburgh in Pennsylvania.

Nel 1906 il Mahatma Gandhi, nel corso di una protesta all’Empire Theatre of Varieties di Johannesburg, esorta i suoi compagni a combattere la causa esercitando la non violenza. Mentre nel 1941 iniziarono ufficialmente i lavori per la costruzione del Pentagono, dieci anni dopo, nel 1951, Florence Chadwick diventa la prima donna ad attraversare la Manica a nuoto in entrambe le direzioni.

Nel 1961 viene fondato il WWF, mentre nel 1973 in Cile avviene il golpe militare di Augusto Pinochet con la morte del presidente Salvador Allende.

Si arriva così al 2001 con l‘attacco terroristico dell’11 settembre a New York. Il dirottamento di tre aerei determina il crollo del World Trade Center e danni all’ala destra del Pentagono, un quarto aereo invece si schianta al suolo mancando l’obiettivo. A morire sono quasi tremila persone.

