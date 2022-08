Nel VII Municipio – L’Ass. Patanè: “Parte riqualificazione parcheggio El Alamein”

“La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico degli interventi di manutenzione straordinaria del parcheggio El Alamein, di Largo Caduti di El Alamein, in VII Municipio. Il parking con i suoi 139 posti auto e 28 posti moto è un’infrastruttura preziosa come parcheggio di scambio e per i cittadini di tutto il quadrante”, lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

“L’intervento – spiega Patanè – si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione di valorizzazione e recupero delle aree di sosta, settore fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina. Ci siamo impegnati da subito infatti per sbloccare importanti opere dopo anni di immobilismo, come ad esempio il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, di Cornelia e Piazzale della Radio e abbiamo approvato il 17 giugno scorso le linee guida del nuovo piano urbano parcheggi, in cui vengono definiti i criteri e le regole per l’individuazione delle aree di sosta”.

Max