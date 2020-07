8 luglio 2020, oggi si celebra Sant’Adriano Papa

Nella giornata di oggi, 8 luglio 2020, il mondo cattolico festeggia la figura di Sant’Adriano III, un papa celebre per aver salvato Roma durante una grave carestia nel nono secolo d.C.

Adriano fu incoronato Papa il 17 maggio 884 e il suo vero nome di battesimo era Agapito, proveniente da una potente famiglia nobiliare romana.

Sant’Adriano, il santo del giorno 8 luglio: vita, morte miracoli, feste, sagre, auguri di buon onomastico da inviare su whatsapp e facebook

Secondo alcuni storici, Adriano era nipote del conte Alberico di Tuscolo, fratello del pontefice Adriano I nonché fratello di un altro Papa, Sergio III appartenente alla stessa famiglia.

La vita di Adriano si svolse nel contesto del declino dell’Impero di Carlo Magno, con le lotte e le divisioni del potere fra i suoi eredi. Durante un viaggio su invito di Carlo III il Grosso, che chiedeva al Papa di legittimare l’eredità al trono di suo figlio Bernardo, Adriano che era già molto anziano morì: era l’anno 885.

La tomba di Sant’Adriano non si trova a Roma come quella degli altri papi, bensì a Nonantola, luogo in cui trovò la morte. In particolare il culto del santo è legato all’impresa di salvare migliaia di cittadini romani durante una carestia, placata grazie all’impiego delle risorse ecclesiastiche.