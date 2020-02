Abbandona bimbo alla stazione Termini di Roma: donna arrestata su un treno a Bologna

È stata arrestata la donna che ieri ha abbandonato un bimbo davanti alla stazione Termini di Roma. La donna è stata rintracciata dalla Polfer a Bologna dove era arrivata con un treno partito dalla Capitale e diretto a Monaco.

Il piccolo di circa 5 mesi era stato lasciato dentro una carrozina in via Principe Amedeo ieri pomeriggio da una donna vestita di scuro che si è poi allontanata verso la stazione tenendo per mano una bambina.

A dare l’allarme un passante che ha visto il bimbo solo e ha chiamato il 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia e il 118 che ha portato il piccolo in ospedale. Visitato al Bambino Gesù il bimbo è in buone condizioni e sarà preso in carico dai servizi sociali. Per la ricostruzione dei movimenti della donna sono state fondamentali le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area.