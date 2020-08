Abbonamento Unico Campania gratis per studenti: come fare domanda, requisiti, procedura online

Anche per il nuovo anno scolastico riparte l’iniziativa legata all‘abbonamento gratis ad Unico Campania per gli studenti.

Il beneficio, finanziato dalla Regione Campania di concerto con risorse POR Campania FSE 2014-2020, permette agli studenti campani di utilizzare i mezzi pubblici da casa ai luoghi di studio gratuitamente.

Abbonamento gratis Unico Campania: procedura online, requisiti, documenti da allegare, come richiederlo

Come avvenuto negli anni precedenti, la domanda per usufruire dell’abbonamento gratuito Unico Campania va effettuata con la procedura online.

Possono fare domanda gli studenti che siano in possesso di determinati requisiti. In primis, i richiedenti devono risiedere in Campania e devono avere età compresa fra gli 11 e i 26 anni.

Logicamente, per poter ricevere l’agevolazione lo studente deve essere iscritto ad una scuola secondaria di primo e secondo grado o università. Infine, la situazione economica: il nucleo familiare deve certificare di avere un ISEE inferiore a 35mila euro.