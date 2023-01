Adr, Troncone: ‘Puntiamo a dare a viaggiatori messaggi cultura e sostenibilità ambientale’

(Adnkronos) – “L’opera di Marcantonio è un’anima che manda un messaggio di conciliazione verso l’ambiente a tutti i nostri viaggiatori. E’ un istallazione che ci dice che l’uomo è connesso con gli animali e che bisogna aver cura l’un dell’altro perché c’è un equilibrio precario che va preservato. E’ un messaggio di attenzione alla vita del pianeta che fa parte anche della strategia di Adr”. Così l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine della cerimonia di presentazione dell’opera di Marcantonio presso l’Aeroporto di Fiumicino dal nome ‘Grande Anima’.

“Sostenibilità vuol dire tante cose come attenzione per le persone, allo sviluppo e all’ambiente – ha continuato parlando dello sviluppo sostenibile dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Per la nostra struttura, ci impegniamo nella lotta al cambiamento climatico, puntando alla decarbonizzazione. Sentiamo il dovere non solo di essere il migliore aeroporto d’Europa per qualità, ma anche di essere unico”. Mentre sulle varie installazioni artistiche presenti all’interno dell’aeroporto di Fiumicino ha detto: “Puntiamo a dare ai viaggiatori messaggi di cultura, attraverso la tanta esposizione artistica già presente”.