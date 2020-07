Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli: “Non sto zitta!”: il motivo del nuovo litigio. VIDEO

Il botta e risposta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non ha fine, va avanti da anni e nelle ultime ore si è intensificato tanto da tornare argomento di stretta attualità. Il motivo? Uno sketch inscenato da Adriana Volpe nel corso della trasmissione ‘Ogni mattina’ in onda su Tv8 durante il quale ha riproposto in chiave ironica il battibecco di alcuni anni fa che ha portato alla rottura del suo rapporto lavorativo con Giancarlo Magalli.

Il conduttore non ha evidentemente preso bene la scena tanto da dedicare un post sul proprio profilo Facebook all’x collega, anche se inizialmente non in modo diretto. Magalli ha infatti pubblicato una foto con l’emoticon ‘fai silenzio’ e la scritta 0,9% in riferimento allo share del nuovo programma della Volpe.

Adriana Volpe, nuova risposta a Magalli

Ma il nuovo battibecco non è di certo finito qui, perché Adriana Volpe questa mattina ha voluto rispondere direttamente a Magalli nel corso della nuova puntata di ‘Ogni mattina’: “Prima di iniziare vorrei fare una replica ad un messaggio che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che ieri ha tolto. Nel messaggio c’era un’emoticon dove si dice ‘stai zitta’. E caro Giancarlo questo gesto non me lo fai. Perché non ci sei mai riuscito a farmi stare zitta e non ci riuscirai nemmeno oggi”.

Ha proseguito poi la presentatrice: “Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme ad una squadra in cui credo e tu caro Giancarlo con questo gesto, sempre a volere zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto”. Un attacco duro e diretto che non lascia spazio ad interpretazioni. Arriverà un’altra replica del conduttore? Nelle prossime ore lo scopriremo.