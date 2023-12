Agrigento, donna sfregiata con l’acido arrestata per calunnia contro il marito

Avrebbe mentito accusando il marito di averla sfregiata con l’acido nell’Agrigentino. La donna 50enne è stata arrestata nelle scorse ore dalla polizia con l’accusa di calunnia. Dopo oltre venti giorni di indagini gli investigatori avrebbero trovato prove sufficienti a smentire le accuse della donna.

La svolta è arrivata nella serata di ieri con l’arresto della donna che è stata portata nel commissariato di Palma di Montechiaro. Intanto il marito è ancora ricoverato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ferite alle mani e al collo.

L’uomo da subito aveva riferito che era stata la moglie ad aggredirlo con l’acido. La donna invece aveva accusato lui di aver usato l’acido provocando ustioni ad entrambi. Così lo scorso 5 dicembre l’uomo è stato arrestato fino alla clamorosa svolta nell’inchiesta.

Due versioni in contraddizione: lui diceva di non aver neppure toccato la bottiglietta di acido e di essere stato aggredito dalla moglie. Mentre secondo la versione della donna, il marito l’avrebbe aspettata a casa dove era tornata per prendere effetti personali e le avrebbe gettato addosso l’acido.

Dopo gli accertamenti eseguiti, gli inquirenti avrebbero avuto conferma che in effetti sarebbe stata la donna, sfigurata su parte del volto, a gettare l’acido sul marito 48enne. Per poi accusarlo falsamente.

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito ieri sera l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della cinquantenne.