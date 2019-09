‘Al di là del muro’ sul palco del Piccolo Eliseo

Al Piccolo Eliseo, dal 3 al 6, e poi dal 10 al 13 ottobre, un nuovo debutto nell’ambito della rassegna ‘Prologo di stagione‘. In cartellone arriva infatti ‘Al di là del muro’, di Arcangelo Iannace e Silvia Marcotullio. Sul palco, accanto ad Arcangelo Iannace, troveremo Pasquale Calenda, Annarita Colucci, e gli attori laureati dell’Accademia Internazionale di Teatro: Maria Sara Amenta, Giulia Vittoria Cavallo, Valeria D’Angelo, Enrico Desimoni, Francesco Di Crescenzo, Eleonora Di Raffaele, Serena Franchi Bono, Luca Mangiafico, Riccardo Mori, Francesca Olia, Alessia Pelagatti, Silvia Ponzo, Francesco Romano, Pierantonio Savo Valente, Lorenzo Smiraglia, Giovanni Solinas

La regia è di Silvia Marcotullio. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Eliseo in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Teatro.

In via Nazionale – Biglietti: € 10

