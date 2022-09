Al Salone Nautico di Genova confronto su normativa fisco e dogane

(Adnkronos) – In occasione di “Nautica, Fisco e Dogane”, il consueto appuntamento sulla normativa fiscale e doganale al Salone Nautico di Genova, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta per il mezzogiorno si applica alle unità da diporto Nell’ambito dell’incontro è stata presentata la circolare 32/E che integra la normativa sul Bonus Sud. Andrea Maria Zucchini – Direttore centrale Dogane, ha chiarito invece il tema di semplificazione per le procedure doganali a lavori di manutenzione e refit su unità da diporto extra UE, spiegando come si è arrivati a ottenere la riduzione progressiva delle garanzie fideiussorie che i cantieri devono prestare quando effettuano lavori su unità extra UE.

Per arrivare all’obiettivo dell’eliminazione completa della fideiussione, le aziende devono intraprendere il percorso per la certificazione Aeo (Authorized Economic Operator). Ezio Vannucci – Moores Rowland Partners – ha infine illustrato una panoramica delle novità e dei contenuti della sesta edizione della guida Nautica, Fisco e Dogane realizzata da Confindustria Nautica con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane.

Nella giornata di apertura del Salone Nautico è iniziata anche la ricca attività di eventi all’Eberhard Co. Theatre, che ha preso il via con la presentazione della Genova BE-Design Week 2023, evento a cura di DIDE Distretto del Design Genova, che tornerà nel capoluogo ligure del 17 al 21 maggio 2023. A seguire la consueta e attesissima conferenza di presentazione dell’attività estiva della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, un appuntamento fisso del Salone Nautico. I dati e le attività di “Estate 2022: il bilancio della Guardia Costiera, tra sicurezza in mare e tutela dell’ambiente” sono stati presentati dal Comandante Cosimo Nicastro, portavoce della Guardia Costiera, e da Massimiliano Ossini, che hanno evidenziato il grande lavoro di tutela del mare portati avanti quotidianamente dalla Capitaneria di Porto, una certezza per tutti gli appassionati di mare.

Primo appuntamento al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova di “L’Oceano a vela” la serie di eventi organizzati da The Ocean Race – Genova Grand Finale all’Eberhard Co Theatre condotti dal giornalista Fabio Pozzo. Per l’evento di apertura a parlare di oceani e dello stato di salute della vela oceanica italiana, Alberto Bona e, in collegamento, Ambrogio Beccaria che, entrami parteciperanno alla Route du Rhum, la transatlantica in solitario da Saint Malo alla Guadalupa che parte il 6 novembre, Andrea Fantini, che sta partecipando al giro del mondo a tappe dei Class 40, il Globe 40, in coppia con uno skipper giapponese e Francesca Calpcich in collegamento da Lorient dove è impegnata con il 11th Hour Racing Team, uno dei team che parteciperà al prossimo giro del mondo di The Ocean Race che si concluderà a Genova.

Infine, Marco Trombetti, promotore della partecipazione italiana alla Ocean Globe Race, la regata-commemorazione della prima edizione della Whitbread Round the World Race, il giro del mondo in equipaggio, disputato nel 1973 e che, 50 anni dopo, ripeterà quel percorso sempre con imbarcazioni uguali a quelle che corsero il primo giro e quindi senza elettronica e senza collegamenti satellitari. “Una partecipazione che vuol mettere al centro di questa grande avventura l’uomo” ha sottolineato Trombetti che parteciperà con un equipaggio composto da tre professionisti, i primi due sono Vittorio Malingri e suo figlio Nico, oltre a, per ogni tappa, sette persone uscite da una selezione delle centinaia di domande giunte da semplici appassionati.

Tra gli eventi collaterali, da segnalare la presentazione in anteprima assoluta del Tiara 34 LS, importato da Given For Yachting, dealer per l’Italia dell’iconico cantiere statunitense Tiara Yachts, e l’arrivo presso lo stand esterno della Nuova Jolly Marine delle dodici ragazze impegnate nel raid Mediterraneo in Rosa. Un’iniziativa – la traversata in gommone dalle coste ioniche della Calabria al Salone Nautico di Genova – ideata per valorizzare le competenze delle donne appassionate di nautica e per raccogliere fondi a favore di un’altra iniziativa al femminile, il trasporto sanitario gratuito Cuore Rosa organizzato dall’Associazione Lorenzo Perrone Onlus per le malate oncologiche che devono recarsi in ospedale per visite e terapie.

Questi gli appuntamenti di oggi. Eventi forum 10:30: Nuova vita per la vetroresina. A cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova, Sala Innovation

h 11:00: Start-up innovative nella nautica – A cura di Agenzia ICE e Confindustria Nautica, Terrazza Pad. Blu h 12:00: Start-up Imprese Blu: innovazione e crescita in Liguria. Le giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, quali punti chiave della politica economica regionale e nazionale – A cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazza Pad. Blu

h 14:30: Come ripensare l’ancoraggio: sicurezza, protezione dei fondali e soluzioni disponibili | How to rethink the art of anchoring: safety, environment challenges and solutions – A cura di ATENA Lombardia, Sala Forum

h 14:30: La velocità delle unità da diporto: non più solo un numero – A cura di Enave – Ente Navale Europeo, Sala Tech

h 15:00: RINAutic Live: La nautica che verrà – A cura di RINA Services (Eberhard Co Theatre)

Eberhard & co. Theatre

Ore 10:00 – 11:15: Maxi Yacht 100 ARCA SGR. La seconda vita di una barca nata per essere prima – a cura di ARCA FONDI SGR

Ore 11:30 – 12:30: Conferenza Stampa Genova nel mondo con The Ocean Race in attesa del “Grand Finale” – A cura di Comune di Genova, The Ocean Race | Genova The Grand Finale

Ore 13:00 – 14:00: Presentazione Campagna La Mia Liguria – a cura di Regione Liguria

Ore 14:00 – 15:00: Presentazione Classe 69 F Ore

14:30 – 15:30: Waterfront di Levante: Il progetto avanza – a cura di CDS e Regione Liguria (L’evento si terrà presso la Terrazza del Padiglione Blu)

Ore 15:30 – 16:30: Waterfront di Levante: Presentazione lotto 2 2A – a cura di CDS e Regione Liguria (L’evento si terrà presso la Terrazza del Padiglione Blu)

Ore 15:00 – 16:00: RINAUTIC LIVE – a cura di RINA

Ore 16:00 –17:00: Surfando i giganti dell’Oceano – intervista a Hugo Vau, surfista professionista portoghese di grandi onde e attivista/ecologista – a cura di The Ocean Race | Genova The Grand Finale

Ore 17:00 – 18:00: Carlo Borlenghi: le mie collezioni NFT – a cura di Studio Borlenghi

Stand Regione Liguria

Secondo giorno di programmazione dello stand di Regione Liguria: lo spazio è dedicato ai comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu dedicata alla qualità degli approdi. Oltre ai video dedicati agli scali vincitori della Bandiera blu, che scorreranno sugli schermi presenti, spazio ai sindaci delle località vincitrici per la valorizzazione delle loro città e delle attività dei loro approdi.

Dalle 10 alle 12 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Bordighera.

Alle 12 alla Terrazza del Padiglione Blu il convegno “Start up imprese blu: Innovazione e crescita in Liguria, le giovani imprese ad alto contenuto tecnologico quali punti chiave della politica economica regionale e nazionale”.

Dalle 12 alle 14 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Varazze

Dalle 14 alle 15 allo stand “Blue Jobs: un talk sullo sviluppo economico sostenibile” con gli interventi dell’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova, Stefano Barla di Alfa Laval, Massimo Musio Sale dell’Università degli Studi di Genova, Umberto Verna della Lega Navale, Giovanna Tagliasco dell’Università degli Studi di Genova. Modera: Chiara Olivastri.

Dalle 15 alle 18 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Andora