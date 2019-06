Al Singita con il benessere di Men’s Life

E’ un blog dedicato all’universo maschile, on line da dicembre 2017, Men’s Life festeggia i primi 2 milioni di visite e per celebrare questo importante dato di affluenza virtuale organizza una festa di presentazione ufficiale del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, il Singita Miracle Beach di Fregene. L’appuntamento, aperto alla stampa e a tutti i curiosi (e le curiose) dell’universo maschile, è mercoledì 10 luglio, a partire dalle ore 18.

Ad accogliere gli invitati l’ideatrice del blog, Maria Luisa Barbarulo (già coordinatrice del portale VediamociChiara.it e degli eventi correlati) e alcune delle firme di Men’s life, tra cui Roberto Bitelli, coordinatore del blog, il coach Andrea Maggio, il sessuologo Marco Silvaggi, il dott. Alberto Aiuto e il food – eco blogger Gianluca Bitelli.

Completano il team di lavoro altri blogger come l’editorialista Claudio Razeto, il trader Massimo Mamprim, il British correspondent Alex F. Romeo, l’esperto di 4 zampe Fabio Carta, l’attore Simone Buffa, l’opinionista Federico Ghezzi, l’esperto di Vela Pierfrancesco Pierangelini, Mudir (pseudonimo) con racconti di vita vissuta, il Dr. Marco Bitelli, coordinatore Società italiana di Andrologia, e la redazione medico-scientifica coordinata dal dott. Massimo Danti.

Dal virtuale al ‘reale’ del Singita

Un tardo pomeriggio strutturato in versione “fresh & easy” in cui, oltre ad illustrare i dati del blog, il pubblico verrà coinvolto in iniziative conviviali che spaziano dalla ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal trainer Hiroshi Mazzanti, all’apericena in riva al mare con il suggestivo saluto al sole che culminerà con l’estrazione di un week end per due persone.

Nel blog ideato dalla casa editrice Viluba, 14 appassionati blogger si raccontano affrontando i temi più diversi, ma con un comune denominatore: la passione.

Su Men’s life si leggono infatti post che vanno dal food all’ambiente, dalla crescita personale all’amore per gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un focus sulla salute e il benessere, che passa anche per la sessualità maschile.

Il blog Men’life in soli 18 mesi è già diventato un punto di riferimento per gli utenti di ogni generazione, registrando aficionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere.

Il dress code per partecipare alla conferenza-festa è essenziale: bermuda e pareo! Vietate le formalità…

Il programma della giornata Men’s Life

Ore 18:00 – Welcome Drink; Ore 18:30 – Conferenza stampa e presentazione dei dati del portale; Ore 19:00 – Ginnastica da spiaggia col personal trainer Hiroshi; Ore 19:10 – Apericena “on the beach”; Ore 20:30 – Saluto al sole

L’evento è a numero chiuso. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo mail: duemilioni@menslife.it e ricevere il codice numerico che dà accesso all’evento

Il Singita Miracle Beach è in via Silvi Marina, 223/a – Fregene.

Max