Al via “Rome for Baby”, in collaborazione con Farmacap un sostegno e un aiuto concreto per i neo genitori

Al via “Rome for Baby”, in collaborazione con Farmacap un sostegno e...

Sostenere i neo genitori nella cura dei figli in età di prima infanzia è lo scopo del progetto “Rome For Baby”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, in collaborazione con Farmacap.

“L’iniziativa – spiega l’assessora Barbara Funari – vuole stabilire un primo contatto privilegiato e attento con i nuovi genitori che, soprattutto nei primi mesi di vita dei figli, possono trovarsi in situazioni di isolamento e hanno la necessità di avere un supporto e un aiuto concreto nelle cure del bambino.

Un primo passo per avviare poi, laddove ce ne sia la necessità, un percorso di accompagnamento più continuativo. Contiamo di raggiungere 1500 nuclei familiari, grazie al coinvolgimento dei Municipi e della rete associativa dei territori con la quale Farmacap collabora da molti anni”.

“La nascita è un momento bellissimo che spesso necessita di un non facile processo di adattamento per i genitori” – sottolinea il presidente di Farmacap Enrico Cellentani – Per questo abbiamo voluto promuovere, con l’Amministrazione comunale, un progetto che tenga conto di queste difficoltà e possa raggiungere con facilità quelli tra loro che hanno bisogno di un supporto non solo pratico, ma anche sociale e psicologico. In questo Farmacap può apportare la sua specifica esperienza di integrazione socio – sanitaria e diffusione territoriale”.

Nelle farmacie comunali sedi dei presidi sociali del circuito Farmacap saranno disponibili i seguenti servizi

1) Consulenza psicologica con particolare riguardo a informazione e accompagnamento nella cura del bambino, interventi per baby blues/maternity blues o depressione post-partum e indirizzamento alle realtà territoriali esistenti, sostegno alla genitorialità.

2) Orientamento e informazione per: aiuti per il sostegno economico per la prima infanzia; servizi esistenti di Roma Capitale.

3) Consulenza anti Sids (Sindrome della morte improvvisa del lattante) svolta da Farmacisti con colloqui di formazione e informazione sui fattori di rischio, azioni e comportamenti per la prevenzione.

4) E’ prevista, inoltre, la distribuzione di un pacchetto dono pensato per la cura dei bimbi e una Gift Card del valore di 40 euro, 80 euro in caso di condizioni di particolare fragilità, per l’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia, quali: alimenti, articoli per l’igiene del bambino o della mamma o sanitari come termometri, aerosol, tiralatte, biberon.

In ognuna delle 45 farmacie Farmacap sarà possibile avere un orientamento sul servizio.

Max