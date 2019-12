Alessandra Amoroso: chi è, età e perché Italia 1 le dedica una giornata intera. Oggi compie 10 anni di successi

Se vi è capitato di vedere Alessandra Amoroso dire il meteo di domani, tranquilli, non siete impazziti e nemmeno avete perso diottrie, siete semplicemente incappati nell’Alessandra Amoroso Day. Un giorno interamente dedicato alla celebre cantante italiana, sulla cresta dell’onda ormai da 10 anni. Già, è passato un decennio da quando Alessandra è diventata celebre ad Amici, talent show di Maria De Filippi.

10 anni di grandi successi, di hit in classifica e di fan impazziti per la sua voce rara e potente. Proprio per celebrare al meglio questa ricorrenza Italia 1 ha deciso di dedicare un’intera giornata ad Alessandra Amoroso. In modo particolare. Non sarà protagonista soltanto la musica, naturalmente presente, ma la cantante sarà protagonista di moltissimi siparietti.

Dai Simpson al nuovo singolo

Oggi 23 dicembre Alessandra Amoroso sarà presente in tutta la programmazione di Italia 1, che le dedicherà ampio spazio. Capiterà di vederla dire il meteo come lanciare programmi storici come i Simpson. Insomma, una cantante tuttofare. Poi arriverà anche il momento più importante, quello della musica.

Alle 18 e 25 Italia 1 manderà infatti in onda il videoclip girato per l’occasione del suo primo singolo ‘Immobile’, brano che l’ha lanciata nell’industria musicale subito ad altissimi livelli. Da 10 anni a questa parte Alessandra Amoroso ha fatto sempre della musica la sua vita. Ha iniziato a 23 anni, ora ne ha 33 e non ha mai smesso di sognare. Anzi, dopo dieci anni di successi è ancora pronta a stupire.