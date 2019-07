Alessandro Borghi coming out gay? “Forse mi piacciono anche i maschi”. Ecco tutte le dichiarazioni dell’attore

Alessandro Borghi coming out gay? “Forse mi piacciono anche i maschi”. Ecco...

Coming out? Importante dichiarazione e, forse, rivelazione da parte di uno degli attori più in voga ed amati e apprezzati dal pubblico italiano: Alessandro Borghi.

Che cosa ha detto il celebre attore romano? Semplice: a margine di una importante rassegna cinematografica si è lasciato andare ad una dichiarazione tramite la quale rivela la sua idea circa l’amore omossessuale.

Alessandro Borghi coming out gay? “Forse mi piacciono anche i maschi”. Ecco cosa ha detto esattamente l’attore

Alessandro Borghi si è infatti espresso sul tema a margine del Giffoni Film Festival.

E’ in questo contesto che ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco.

Sex simbol desiderato dalle donne amanti del grande schermo e non solo, Alessandro Borghi è protagonista di Sulla mia pelle, Suburra La Serie, Il primo Re e tanti altri ruoli primari molto apprezzati.

Al 49 esimo Festival di Giffoni Film, nel corso di una intervista, Borghi confessa: “Forse mi piacciono anche i maschi”. Ovvero?

“Forse mi piacciono anche i maschi“: queste le parole di Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival intervistato in compagnia del collega Giacomo Ferrara, “spadino” di Suburra la Serie.

“Io non faccio fatica ad amare un amico, il concetto di amore non l’ho mai messo su due piani diversi. Dopo due vodka lemon di solito ci baciamo“: è questa la spiegazione del concetto d’amore per il famoso attore romano.

Si tratta di un vero Coming out oppure no? Da una parte per Alessandro Borghi parla il tono, distensivo e scherzoso con cui ha affermato il concetto.

Dall’altra, ha allargato il tiro circa quella che è, comunque, nei fatti, una visione concettuale e personale dell’amicizia con lo stesso sesso che va, appunto, oltre il sesso in quanto tale.

pensiero sembra ironico e divertito: il senso con cui ha detto quelle parole riprende un concetto di amore nell’amicizia, che va oltre il sesso.

Più in generale, l’attore ha poi parlato di amicizia e rapporti sociali in questi termini.

“Non li demonizzo tutti per carità ma in particolare penso che i giovani oggi abbiano un problema enorme che si chiama Facebook – ha detto Borghi – Ha completamente eliminato quella cosa bellissima che era il contatto con le persone. Se prima tu volevi dire a qualcuno che era un cretino, dovevi avere il coraggio per andarglielo a dire. Invece adesso da dietro la tastierina sono capaci tutti, sono diventati tutti supereroi”.