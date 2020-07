Alessia Cascella, chi è: età, vita privata, Instagram della tentatrice di Temptation Island 2020

Alle sue spalle ha già diversa ‘gavetta’, diciamo così, nel mondo dello spettacolo. E certo, vista la sua bellezza, non passa inosservata. Lei è Alessia Cascella, che molti telespettatori della tv già conoscono per previe esperienze e che hanno apprezzato per essere una delle tentatrici di Temptation Island 2020.

La nuova edizione di Temptation Island 2020 è iniziata il 2 luglio 2020 e, in onda in prima serata su Canale 5, oltre alle coppie sbaratate all’Is Morus Relais per mettere alla prova i sentimenti, ci sono appunto anche le tentatrici.

Tra le ragazze single appunto anche Alessia Cascella. Ma chi è Alessia Cascella e cosa sappiamo di lei? E della sua vita privata?

Alessia Cascella chi è: anni, gossip, Miss Cinema Campania, Uomini e Donne e Temptation Island 2020

La modella napoletana è stata Miss Cinema Campania nel 2013, enel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne.

Dunque la tentatrice di Temptation Island Alessia Cascella, ex Miss Italia e Uomini e Donne, di esperienze in precedenza ne ha fatte.

Ma chi è Alessia Cascella già notata a Miss Italia? Napoletana, classe 1995, Alessia Cascella ha iniziato da giovane la sua carriera da modella. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico ha continuato i suoi studi presso l’Università Orientale di Napoli dove ha frequentato la facoltà di Mediazione Linguistica.

Attirata dal mondo dello spettacolo, all’età di 18 anni, nel 2013 supera le selezioni per partecipare a Miss Italia e le viene consegnata la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania. Nel corso degli anni ha continuato a interessarsi di moda e dello spettacolo, tra shooting e diversi scatti super su Instagram.

Questo è il suo profilo su Instagram.

Alessia Cascella, chi è: da Uomini e Donne a Temptation

Nel 2019 entra nel cast di Uomini e Donne come corteggiatrice, attirando fin da subito l’attenzione di Giulio Raselli, ma non dura molto nel reality.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo, prosegue dunque con la partecipazione a Temptation Island 2020 che vede anche due coppie famose mettere in gioco i loro sentimenti.

Numerosi i suoi fan che, nel tempo, l’hanno apprezzata sui social, naturalmente specie su Instagram, dove è davvero molto seguita. Circa 10 mila, infatti, i followers.