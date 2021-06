Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: il motivo

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. Lo fa con un post sui social, cui spiega i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. “Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

La conduttrice ha poi elencato i numeri programmi Mediaset a cui ha preso parte: da Colpo di Fulmine al Grande Fratello, passando per Temptation Island e Le Iene. Oggi dice basta, a sorpresa, in attesa di nuove avventure professionali.

La pandemia e il lockdown hanno influito sulla sua scelta, come racconta ancora nel post: “E quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno fatto fare. Credo però che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato ha, dato la possibilità ad alcuni di noi di guardarci dentro e di capire davvero chi siamo e chi vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, conclude Alessia Marcuzzi.