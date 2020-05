Alfonso Signori, età e vita sentimentale del conduttore ospite di Uomini e Donne

Giornalista, re del gossip e ora anche conduttore di successo. Alfonso Signorini ha scalato la vetta della comunicazione italiana, passando dall’altra parte della barricata. Dopo essersi occupato per molti anni di cronaca rosa e dei vizi e delle virtù dei vip, è diventato ormai lui stesso un vip a tutti gli effetti, motivo per cui non mancano gli approfondimenti sulla sua vita privata.

La sua carriera è nata nella redazione di giornali di gossip ed è velocemente decollata con il ruolo di direttore della rivista Chi, tra le più autorevoli del campo. La sagacia e l’ironia di Alfonso Signorini lo hanno portato lontano anche nell’ambito televisivo: prima come opinionista, poi addirittura come conduttore.

Alfonso Signorini, mistero sul nuovo compagno

Per molti anni ha svolto il ruolo di opinionista del Grande Fratello, quest’anno ha condotto la versione Vip, che probabilmente guiderà anche il prossimo anno in compagnia ancora di Pupo. Un bis che premia la sua performance come attore principale di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Ma chi è Alfonso Signorini: il giornalista e conduttore milanese ha 56 anni ed è laureato il lettere classiche. La sua carriera è iniziata presto e ha raccolto i frutti del suo talento. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale non si sa molto al momento. E’ nota la storia con on Paolo Galimberti, esponente del partito del Popolo della Libertà, ma attualmente non è risaputo se sia single o meno.