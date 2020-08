Amazon Echo, ecco come usare Alexa per fare telefonate gratuite

Se ti stai chiedendo come utilizzare gli altoparlanti intelligenti Amazon Echo, la risposta che non tutti conoscono è che si possono usare proprio come un telefono per effettuare chiamate ai tuoi amici e familiari.

A questo serve la funzione Drop In per chiamare un altro altoparlante intelligente Echo a casa tua o a casa di un amico in qualsiasi parte del mondo.

Alcune reti telefoniche ti consentono persino di ricevere chiamate in arrivo dallo smartphone tramite il tuo dispositivo Echo.

Scopri come fare tutte queste cose nella nostra guida dettagliata.

Come configurare Alexa Drop In

Drop In è diverso da una chiamata vocale, nel senso che puoi intervenire ogni volta che non aspettare una risposta.

Funziona come un interfono, quindi puoi semplicemente fare un annuncio senza alcuna risposta prevista.

Per utilizzare la funzione è necessario almeno un dispositivo Amazon Echo e l’app Alexa.

Dovrai iscriverti ad Alexa Calling and Messaging. Apri l’app e fai clic sull’icona Conversazioni, simile a un fumetto di testo.

Segui le istruzioni sullo schermo e inserisci i tuoi dettagli. Drop In dovrebbe essere impostato per impostazione predefinita, ma per assicurarti che sia attivo vai su Impostazioni. Quindi scegli un altoparlante dall’elenco e in Generale dovrebbe dirti che Drop In è attivato.

Come utilizzare Amazon Echo Drop In

Per utilizzare la funzione dì “Alexa, drop in [nome contatto]”, oppure puoi utilizzare la scheda Conversazioni nell’app.

Seleziona una conversazione con il contatto e tocca Drop In nella barra blu in alto. Avrai questa opzione solo se ti hanno abilitato come qualcuno che può entrare.

In alternativa, puoi andare ai tuoi contatti e selezionare il pulsante Drop In sotto il loro nome.