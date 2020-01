Ambra Angiolini incinta di Max Allegri: rumors, pancia sospetta, cosa c’è di vero

Una notizia che potrebbe far esplodere il mondo del gossip: Ambra Angiolini potrebbe essere incinta di Max Allegri. La nota showgirl ex Non è la Rai e il tecnico ex Juventus potrebbero così coronare il loro clamoroso amore mediatico e sportivo con un ancor più clamorosa, e meravigliosa per la coppia, notizia tinta di rosa o di blu. E’ tempo di gravidanza per la coppia Allegri-Ambra?

Non è ancora certo, si tratta di rumors, indiscrezioni, di prove non certificate: chi parla di pancia sospetta, chi di rotondità indicative. Ma cosa c’è di vero?

Ambra Angiolini incinta di Max Allegri: rumors, pancia sospetta, indiscrezioni su gravidanza

Ambra Angiolini dunque potrebbe essere davvero incinta di Max Allegri? Tutto nasce da una sorta di pancino rotondo per l’attrice secondo quanto ritengono i cronisti e i fotografi del rotocalco Diva e Donna.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono una delle coppie glamour più in voga in questi mesi: di fatto, però, la loro storia dura anni. I due sono felicemente uniti dal 2017 e le cose girano al meglio per loro. Una relazione stabile, sana, che fa bene a ambedue. Si era anche parlato di nozze.

Niente matrimonio però, dopo i chiacchiericci dell’estate scorsa. Adesso, però, nuove indiscrezioni parlano di una buona nuova ancor più lieta dei fiori d’arancio in sé. In arrivo un bebè?

Come riporta il settimanale Diva e Donna, in alcune recenti foto Ambra è stata immortalata mentre tiene una mano sul pancino, ricordando il classico gesto di tutte le donne incinte. Sarà la prova della gravidanza?