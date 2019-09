Amici Celebrities, stasera in tv la seconda puntata: ospiti, anticipazioni e novità

Questa sera in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities, il programma tv condotto da Maria De Filippi con tanti ospiti vip e tante sfide che vedono contendersi la vittoria tra la squadra dei bianchi e quella dei blu.

Nella puntata di oggi, sabato 28 settembre 2019, il programma Mediaset prodotto da Fascino P.g.t. vedrà la partecipazione di tanti ospiti di primo piano, in questo articolo vediamo in anteprima tutti i protagonisti della serata di oggi ed una serie di anticipazioni sulla seconda puntata del talent show.

Amici Celebrities: ospiti sabato 28 settembre 2019

Stasera in tv la seconda puntata di Amici Celebrities. Questa sera in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi ospiterà tanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra gli ospiti confermati questa sera la rete ammiraglia Mediaset vedrà tra gli ospiti il cantante Irama e la fantastica Alessandra Amoroso.

Nella prima puntata di Amici Celebrities abbiamo assistito all’eliminazione del giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e della produttrice tv Chiara Giordano. Ora in gara sono rimasti in 10, chi uscirà questa sera? I dieci vip in gara nella prima edizione di Amici Celebrities sono pronti a mostrare le proprie doti nel canto e nella danza. A giudicarli come per ogni puntata saranno Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, implacabili giudici che, armati di tablet giudicheranno le performance.