Anagni, trattore si ribalta: grave un uomo

Anagni, un trattore si ribalta, gravemente ferito un uomo: è ricoverato in codice rosso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. L’uomo era impegnato nella sistemazione di un terreno prospiciente la sua abitazione in località Castagnola, sulla dorsale a Nord-Ovest della città dei papi. Le condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fiuggi e la Polizia Locale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro, ove trovasi ricoverato.

Latina, violenze reiterate: il caso

Latina, borgo Bainsizza, legato, incappucciato e rapinato per la seconda volta in due mesi: Vittima dei banditi ricercati dai Carabinieri è un imprenditore agricolo di Latina residente nei pressi di Borgo Bainsizza. Gli autori del colpo sono fuggiti con migliaia di euro lasciando l’uomo nei campi vicini alla sua abitazione ancora legato. Prima di fuggire hanno dato fuoco alla macchina dell’uomo e all’auto (rubata) utilizzata per il colpo.