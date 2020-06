Android, lo sfondo che blocca il telefono. Non scaricate questa immagine

Gli utenti android farebbero meglio a non scaricare uno sfondo specifico del telefono in quanto potrebbe causare l’arresto anomalo del dispositivo.

Gli utenti Samsung in particolare dovrebbero seguire questo consiglio, evidenziato su Twitter. L’immagine “maledetta” mostra un lago dall’aspetto pacifico circondato da montagne e alberi.

Wallpaper che blocca lo smartphone e il tablet: se hai Samsubg e Android non scaricare questa immagine del lago

Secondo i rapporti degli utenti Android, quando l’immagine è impostata come sfondo può danneggiare determinati dispositivi, in particolare impedendogli di accendersi o non facendoli funzionare.

Secondo quanto riferito, alcuni smartphone che utilizzano il sistema operativo Android di Google si sono bloccati a causa dell’immagine.

Gli utenti dei telefoni OnePlus e Nokia, nonché della gamma Galaxy Samsung e dei dispositivi Pixel di Google si dice siano interessati dalla minaccia, secondo i post sui social media.

Si dice che l’immagine attivi un bug nel software Android che si traduce in un problema del telefono. Questo significa che il tuo dispositivo potrebbe funzionare ma continua a bloccarsi.

Il bug sembra interessare i telefoni che eseguono il software Android 10. Uno sviluppatore ha spiegato al sito tecnologico Android Authority che bug come questo sono dovuti al fatto che il sistema Android fatica a elaborare lo spazio colore dell’immagine.

Al momento, non sembra esserci un modo per annullare il danno causato dall’immagine una volta impostata come sfondo dello smartphone. Tuttavia, si dice che Google sia a conoscenza di questo problema e potrebbe emettere un aggiornamento del firmware per la risoluzione dei problemi.