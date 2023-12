WhatsApp, inviare foto e video ad alta qualità: ora si può

WhatsApp ha fatto un passo avanti significativo con il suo ultimo aggiornamento per gli utenti iOS, offrendo la possibilità di condividere foto e video senza alcuna compressione, mantenendo così la qualità originale dei file multimediali.

Uno degli aspetti più noti della chat di WhatsApp era la compressione automatica delle immagini e dei video, che spesso portava a una notevole perdita di qualità. Nonostante un precedente aggiornamento a agosto che prometteva miglioramenti nell’algoritmo di compressione, i trasferimenti multimediali non erano ancora all’altezza delle aspettative degli utenti.

La novità principale dell’ultimo aggiornamento consiste nel trattare i contenuti multimediali come file dati standard. Quando un utente invia una foto o un video, l’app non li trasforma in anteprime nella finestra di chat; al contrario, il destinatario può cliccare per visualizzarli nella loro qualità originale. E’ possibile scegliere di inviare foto e video in definizione bassa per risparmiare banda di rete e occupare meno spazio sul dispositivo del destinatario.

Per inviare un’immagine o un video non compresso, gli utenti dovranno cliccare sull’icona “+” per aprire il menu di trasferimento e selezionare l’opzione desiderata. WhatsApp, che fa parte del gruppo Meta, afferma che questa è un’implementazione a più livelli, quindi potrebbe trascorrere qualche settimana prima che raggiunga tutti gli utenti in Italia. Al momento, questa funzionalità è limitata agli utenti iPhone, ma secondo MacRumors, non dovrebbe passare troppo tempo prima che arrivi anche su Android, sebbene non ci siano informazioni ufficiali sul rilascio.

Parallelamente, Meta sta attualmente testando una serie di nuove funzionalità, tra cui gli adesivi generati dall’intelligenza artificiale e le note vocali a tempo. Gli adesivi possono essere generati digitando alcuni termini nella casella di chat, mentre le note vocali a tempo scompariranno dalla conversazione dopo un certo periodo, offrendo agli utenti un nuovo modo per condividere contenuti in modo dinamico e temporaneo. In breve, WhatsApp sta continuando a innovare per migliorare l’esperienza degli utenti su entrambe le piattaforme.