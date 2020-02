Annalisa: chi è, età, Instagram, vita privata e carriera della cantante esplosa ad Amici di Maria De Filippi e a Sanremo

In rampa di lancio da anni, brava, talentuosa, bella e anche discreta nel suo modo di porsi e di evitare l’eccesso di glamour, Annalisa sta diventando passo dopo passo una star della musica italiana.

Riconoscibile nel suo stile, apprezzata dai fan, in ascesa anche tra i consensi di critica, l’artista che è tornata a Sanremo nella versione 2020 di Amadeus sta sempre più facendo parlare di sé.

Ma in effetti cosa sappiamo sul suo conto? In sintesi chi è Annalisa e cosa si sa, ad esempio sulla sua età, sulla vita privata, e su come si è sviluppata la sua carriera?

Annalisa: chi è, anni, foto Instagram, vita privata e carriera della cantante

Chi è Annalisa? La cantante savonese esplosa ad Amici di Maria De Filippi e grande protagonista a Sanremo ha già un illustre passato alle spalle.

Da tempo Annalisa si è confermata come una delle interpreti italiane più apprezzate dal pubblico, e non solo: pure sulle scene europee. Bella, aggraziata, dotata di una voce forte, sale sulla scena musicale partecipando alla decima edizione di Amici e dopo aver firmato con un colosso come la Warner Bros.

Nonostante qualche inciampo a inizio carriera, adesso le cosa vanno avanti a gonfie vele per lei. Nata aSavona il 5 agosto 1985, Annalisa Scarone (in arte Annalisa) ha dimostrato fin dalla tenera età di amare il canto.

Finalmente, dopo un pò di gavetta, fu selezionata per entrare a far parte di Amici. Nell’edizione del 2010, Annalisa venne molto amata dal pubblico, arrivò seconda e dovette ‘accontentarsi’ usando un eufemismo, del premio della critica.

Nell 2011 esce il primo album da solista, intitolato ‘Nani‘. Ne seguono altri 5, tutti vincitori di premi della critica e con larghi consensi. Un amore forte Annalisa lo vive con Sanremo.

Infatti la bella cantante ha partecipato anche a diversi Festival di Sanremo (2013, 2015, 2016, 2018). Ma per aspettare il vero grande successo occorre aspettare l’album ‘Bye Bye‘, il cui primo singolo –Il mondo prima di te – le fa ottenere il terzo posto nella classifica finale.

La canzone di maggior successo è comunque ‘Bye Bye’, in cima alle preferenze per tutta la stagione estiva. Con questo ultimo lavoro Annalisa si conquista anche il premio come ‘Best Female Act’ agli European Music Awards.