Antenne, la Lega: “Gravi irregolarità nel centro storico di Roma, Campidoglio chiarisca sulle autorizzazioni”

“Subito chiarimenti in merito all’installazione di una stazione radio base in via del Cancello 20, nel cuore di Roma. I residenti hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo il sequestro del cantiere e l’eliminazione dell’impianto. L’antenna risulterebbe più in basso dell’edificio limitrofo, che dista appena due metri.

Ci chiediamo come mai, a fronte dei pareri negativi degli altri uffici competenti, il Dipartimento Urbanistico di Roma Capitale abbia lasciato in piedi la propria iniziale autorizzazione.

Il sindaco Gualtieri e il presidente del I Municipio Bonaccorsi facciano chiarezza su un pasticcio in salsa burocratica che sta distruggendo via del Cancello, accanto a via dell’Orso, nel pieno centro storico della città patrimonio dell’Unesco”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente su questa vicenda. “Il cantiere è stato aperto in totale dispregio delle fasce di rispetto e delle distanze minime previste tra gli edifici. La Lega chiede di ritirare l’autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente Pau, di bloccare i lavori e di procedere a verifiche sia allo stesso Pau che al Municipio I, per accertare eventuali profili di responsabilità”.

