Anticipazioni Uomini e Donne 9 gennaio, Juan Luis esce con due dame

Uomini e Donne è tornato più in forma che mai, panettoni e torroni non hanno scalfito la verve del programma condotto da Maria De Filippi. Dal ritorno in tv di martedì il dating show più amato dagli italiani ha già regalato diverbi, riconciliazioni, scontri e rivelazioni infuocate. Insomma, tutto il necessario per rendere il programma interessante e divertente.

In due giorni è già successo di tutto: l’addio di Gemma Galgani a Juan Luis, accusato dalla dama di non darle importanza nonostante il rapporto intimo che si era creato tra i due. Una separazione che ha portato alle lacrime Gemma sta spingendo Juan Luis fuori dal programma. Sì, perché per il cavaliere stanno esaurendo le dame a lui interessate.

Uomini e Donne trono over, cosa succede nella puntata del 9 gennaio

Proprio Juan Luis sarà il protagonista del trono over nella puntata del 9 gennaio. Il cavaliere dopo aver chiesto a Maria De Filippi se conoscesse l’identità della corteggiatrice misteriosa che per giorni gli ha inviato rose, ha deciso di uscire con altre due dame: Aurora e Antonella. Il responso sulle esterne verrà svelato solo nella puntata di oggi, ma le premesse non sono delle più rosee.

Saranno protagoniste della puntata di oggi 9 gennaio anche Gemma e Aurora, che arriveranno allo scontro verbale. Parole accese che alzeranno la temperatura all’interno dello studio, già infuocato dai continui ribaltamenti di fronte su relazioni che sembravano andare avanti a gonfie vele e poi finiti in malo modo. Tanta carne al fuoco per l’ennesima puntata di Uomini e Donne.