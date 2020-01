Antonio Zequila, età e vita privata del concorrente del Grande Fratello chiamato ‘er mutanda’

Non lo chiamate ‘er mutanda’, potrebbe infuriarsi: “Quel soprannome mi fa caga***”, ha detto in una recente intervista. Antonio Zequila fu ribattezzato così da Elena Santarelli durante la partecipazione al reality show l’Isola dei Famosi nel lontano 2006. Allora l’attore indossava un costume bianco, che la Santarelli scambiò per un indumento intimo e apostrofandolo proprio come ‘er mutanda’.

Zequila al Grande Fratello Vip

Sono passati ormai molti anni da allora (ora l’attore ha 55 anni ora) eppure Zequila viene ancora ricordato per quel soprannome. Basta così però, ora è tempo di cambiare pagina. L’attore ha infatti voglia di iniziare una nuova vita lavorativa e lo fa partecipando al Grande Fratello vip, condotto da Alfonso Signorini e che vedrà protagonisti numerosi personaggi noti tra cui, ad esempio, Antonella Elia, Fernanda Lessa e Michele Cucuzza.

Zequila cosa fa adesso?

Dopo aver recitato in molti film, alcuni dei quali diventati anche molto famosi, Zequila è diventato celebre nel mondo della TV per la sua partecipazione a reality show e a programmi televisivi molto noti al grande pubblico. Oltre alla già citata Isola dei Famosi, Zequila negli ultimi anni è stato protagonista di molte ospitate nei programmi di Rai e Mediaset, come ad esempio Buona Domenica, di cui per molto tempo è stato uno dei principali volti come opinionista.

Zequila e la lite con Pappalardo

Ora il trash è diventato un pilastro portante della televisione italiana, tanto che sul web proliferano pagine sui contenuti virali della TV. Anche se non in maniera così marcata, anche in passato la televisione ha fatto registrare episodi degni di nota in tal senso. Uno dei più famosi resta senza dubbio la litigata tra Zequila e Adriano Pappalardo. L’attore ha infatti attaccato a brutto muso il cantante, alzando la voce fino al punto di schizzare in piedi, pronto ad aggredire il cantante di ‘Lasciatemi gridare’. Una scena rimasta nella storia del trash italiano.