Un furto drammatico messo a segno in un appartamento a Centocelle. Una anziana di 99 anni rapinata ed imbavagliata in casa: la donna liberata dalla vicina che ha poi chiamato la polizia.

Vittima un‘anziana signora di 99 anni, rapinata da una coppia di malviventi. Due uomini sono entrati nella casa della quasi centenaria in via dei Lauri. Forzata la porta la coppia si è trovata davanti l’anziana proprietaria di casa ma invece di scappare hanno deciso di portare avanti il loro lavoro.

Rapinano una 99enne e la imbavagliano

Rapinata della catenina d’oro con ciondolo e degli orecchini che indossava, l’anziana è stata imbavagliata da “due uomini italiani” secondo quanto riferito dalla donna in sede di denuncia. Liberata la 99enne è stato quindi richiesto l’intervento al 112: i due rapinatori, al momento sono riusciti a far perdere le loro tracce.

La coppia di ladri ha provato a frugare nell’appartamento in cerca di oggetti di valore. Poi la fuga, con l’anziana di fatto sequestrata in casa. E’ stata poi una vicina, udito il trambusto, a trovare la porta di casa della vicina ancora aperta ed a scoprire l’accaduto.

Liberata la 99enne è stato quindi richiesto l’intervento al 112. In via dei Lauri sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Torpignattara di polizia che, ascoltata la testimonianza della donna, hanno cominciato una battuta di ricerca dei due rapinatori, al momento riusciti a far perdere le loro tracce. A parte lo spavento l’anziana vittima non ha riportato conseguenze fisiche.