Apre a Roma la prima Escape Room creata da scenografi professionisti: 100 biglietti omaggio per l’inaugurazione

Non si arresta il fenomeno Escape Room; il trend delle “stanze di fuga” anzi è in aumento: 400 in Italia e circa 8.000 nel mondo. E se negli Stati Uniti sono i maghi degli Studios a realizzare gli ambienti di gioco, a Roma saranno gli scenografi dei parchi divertimento a costruire gli scenari per accedere all’Area 51, all’Inferno di Dante, al Psyco Hospital alla Fuga da Atlantide o al Jurassic World nel nuovo spazio targato Cronos di via Gregorio VII 205, a pochi passi da San Pietro.

Per festeggiare l’opening di Roma, la Cronos mette a disposizione on line 100 biglietti in omaggio fino a domani, domenica 26, per l’apertura del 30 gennaio. Basterà andare sul sito e compilare il form dei dati per poter tentare di vincere uno dei cento biglietti in palio.

“Scenografie realizzate dagli stessi professionisti dei principali Parchi di divertimento italiani come Gardaland e Mirabilandia, con laser e colonne rotanti, ed enigmi ideati da una società leader in questo settore, che ha ideato le logiche di Escape Room per Italia, Europa ed America” racconta l’ideatore format Cronos il veronese Alberto D’Annibale che ha all’attivo nove Escape Room nel nord e centro Italia, a cui si aggiungerà giovedì prossimo quella di Roma.