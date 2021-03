Arcuri rimosso: arriva il Gen. di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo. Il plauso di Renzi, Meloni e Salvini

“Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali“. Così, non senza emozione, per una nomina che, dice, “è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione”, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo (‘alpino doc’), appena nominato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Palazzo Chigi: “Grazie ad Arcuri per l’impegno e lo spirito di dedizione in un momento critico”

La nomina è seguita al colloquio che Domenico Arcuri, convocato in tarda mattinata a Palazzo Chigi, ha tenuto con Draghi. Come ha infatti poi reso noto attraverso un comunicato, “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”.

L’addio di Arcuri, auspicato da molti, per una missione critica e densa di ‘rapporti difficili’

Una scelta, la rimozione di Arcuri a favore del Generale (nella foto), che in molti auspicavano in virtù di un lavoro che, secondo i suoi numerosi detrattori, il Commissario avrebbe svolto approssimativamente, ma c’è comunque da tenere a mente, che operare in un momento così fragile ed improvviso – come quello detto dalla prima ondata – non era comunque un cosa così semplice. C’è anche da dire che l’ex Commissario, sicuramente poco ‘ha lavorato’ nei rapporti con la stampa, nei confronti della quale era sempre ‘pronta la querela’. Una posizione eccessiva, che mal si sposa con un incarico pubblico e, soprattuto, di tale responsabilità. Ad ogni modo anche questo è un segnale tangibile da parte del nuovo esecutivo, di cambiare marcia. Ed hanno subito tenuto a sottolinearlo diversi leader politici, che alla notizia dell’avvento di Figliuolo, hanno subito commentato con soddisfazione:

Renzi: “Una scelta che va nella direzione che Italia Viva chiedeva già da mesi”

Fra i primi ad affidare a Twitter la propria soddisfazione, Matteo Renzi, il quale ha scritto: “La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi”.

Salvini: “Rimosso il Commissario Arcuri, Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!”

Ugualmente ‘entusiasta’ Matteo Salvini, che ha postato: “Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!“

Meloni: “Un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente”

Infine Giorgia Meloni la quale, benché all’opposizione, ha tenuto ad affermare:”Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d’ombra della gestione commissariale”. Quindi la leader di Fdi ha augurato al neo Commissario “Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per questo importante e delicato incarico. Le nostre idee, le nostre proposte e il nostro contributo in Parlamento sono a sua disposizione“.

Max