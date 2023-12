Argentina, continuano le proteste contro il decreto di Milei

Da una settimana a Buenos Aires si manifesta contro un decreto fortemente voluto dal nuovo presidente ultraliberale Javiel Milei. Oggi, diverse migliaia di persone, si sono riversate in strada dando seguito ad alcuni scontri con la polizia.

I manifestanti hanno seguito l’intera azione di deposito in tribunale di un ricorso da parte delle organizzazioni in difesa dei diritti dei lavoratori. “Non mettiamo in discussione la legittimità del presidente Milei, ma vogliamo che rispetti la separazione dei poteri. I lavoratori devono difendere i loro diritti in caso di incostituzionalità”, ha detto ai giornalisti il leader del sindacato edile Gerardo Martinez.

Dopo mezzogiorno il gruppo di manifestanti si è disperso pacificamente, ma alcuni sono rimasti a fronteggiare la polizia.

Il decreto in questione entrerà in vigore venerdì, ma il Parlamento avrà la possibilità di abrogarlo con maggioranza assoluta ad entrambe le camere.