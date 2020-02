Ascolti TV 14 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: alle stelle Panariello, Conti, Pieraccioni (25.6%), GF Vip solo 18.7%

Cosa sarà successo in tv nella sera di San Valentino? Chi avranno premiato tutti gli innamorati? In sintesi, come sono andati gli ascolti tv?

Ecco come andato ieri l’audience e quali sono stati gli ascolti del giorno 14 febbraio 2020. Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 14 febbraio 2020. Anche in questa giornata, al momento, i dati stanno arrivando con leggero ritardo.

Nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.56 – Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show ha fatto 5.357.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.15 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto 3.058.000 spettatori pari al 18.7% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 9 minuti: 1.467.000 – 25%).

Su Rai2 in prima visione l’esordio della terza stagione di The Good Doctor ha fatto 1.365.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film in prima tv Security ha fatto 1.158.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Maldamore 797.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado fa 1.132.000 spettatori con il 6.2% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 868.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 542.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove The Rock segna 343.000 spettatori con l’1.6%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.592.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.511.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha fatto 786.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 CSI Miami ha realizzato 948.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rai3 Nuovi Eroi fa 1.278.000 spettatori con il 5.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha fatto 1.675.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.328.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.194.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1.731.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age 656.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 261.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti TV venerdì 14 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.619.000 spettatori (22%) mentre L’Eredità 5.490.000 spettatori (27.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha ottenuto 2.746.000 spettatori (17%) mentre Avanti un Altro 3.807.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Blue Bloods 729.000 spettatori (4%), mentre NCIS 1.104.000 spettatori (5.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha realizzato 507.000 spettatori (2.9%). Ieneyeh ha fatto 580.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob fa 1.090.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha ottenuto 648.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 1.000.00 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Body of Proof ha appassionato 158.000 spettatori (share dell’1%), nella prima puntata, e 183.000 spettatori (share dello 0.9%), nella seconda puntata. Su Tv8 Cuochi di Italia 494.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Sono le Venti fa 184.000 spettatori con lo 0.8%.

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV venerdì 14 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 882.000 telespettatori con il 16.3%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.059.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Mattino Cinque 900.000 spettatori (15.3%), nella prima parte, e 876.000 spettatori (16%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha 148.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia 1 The Mentalist ottiene 174.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Rai3 Agorà fa 547.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 va a 440.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete 4 The Closer 113.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus 279.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Coffee Break 272.000 spettatori pari al 4.9%.

Ascolti TV venerdì 14 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 1.153.000 spettatori (17%). La Prova del Cuoco ha ottenuto 1.613.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Forum fa 1.687.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri va a 397.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte, e 974.000 spettatori con l’8.9% nella seconda parte.

Su Italia 1 The Mentalist fa 358.000 spettatori con il 4.3%. Grande Fratello Vip ha fatto 812.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Tutta Salute ha conquistato 478.000 spettatori con il 6.9%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.032.000 spettatori (10.6%). Quante Storie ha chiamato a sè 832.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana 114.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 236.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 617.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira 469.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 619.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

aggiornamento 11,45

Ascolti TV venerdì 14 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me fa 2.038.000 spettatori pari al 14.3% della platea. Il Paradiso delle Signore ha fatto 1.935.000 spettatori con il 16.6%. La Vita Diretta ha ottenuto 1.851.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.422.000 – 12.4%).

Su Canale5 Beautiful ha realizzato 2.503.000 spettatori con il 16%. Una Vita ha fatto 2.490.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha conquistato 2.961.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.452.000 – 20.9%).

Grande Fratello Vip ha fatto 2.153.000 spettatori con il 19.4%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale 2.142.000 spettatori con il 19.4%. Il Segreto 2.271.000 spettatori pari al 20% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto 1.876.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, 2.172.000 spettatori (15.8%), nella seconda parte, e 2.192.000 spettatori (14.3%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 719.000 spettatori con il 5.4%. Ricomincio da San Valentino fa 527.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Sport Mediaset ha fatto 1.274.000 spettatori con l’8.1%. L’appuntamento con I Simpson 903.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 846.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 684.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory fa 487.000 spettatori (3.8%). Alex Rider – Storm Breaker ha ottenuto 311.000 spettatori con il 2.7%. Grande Fratello Vip 203.000 spettatori con l’1.5%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR fa 2.494.000 spettatori con il 16.1%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha fatto 501.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… fa 900.000 spettatori con l’8.1%. Geo 1.692.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 960.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha fatto 475.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ha realizzato 154.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Vite da Copertina ha conquistato 252.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV venerdì 14 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 TV7 fa 956.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live 929.000 spettatori pari ad uno share del 18.4%. Su Rai2 The Resident fa 666.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 Lessico Amoroso ottiene 290.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Daylight – Trappola nel Tunnel è sui 370.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Donnaventura fa 329.000 spettatori con il 5.6% di share.

Aggiornamento ore 12,01