Ascolti TV 24 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: calo del Il Cantante Mascherato (18.7%) e GF Vip (16.2%)

Un’altra impetuosa serata contraddistinta dagli ascolti tv con un duello spettacolare in prima serata che, però, a quanto pare ha almeno in parte deluso le attese. Di chi parliamo? E più in generale, come è andata ieri? Dalla prima serata, all’access prime time, senza scordare il preserale ecco chi ha vinto gli ascolti del 24 gennaio 2019.

Ecco il quadro totale sullo share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, venerdì 23 Gennaio 2020.

Partiamo subito dalla prima serata.

Nella serata di ieri, venerdì 24 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.36 alle 0.20 – Il Cantante Mascherato ha fatto 3.788.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.09 – Grande Fratello Vip 4 ha ottenuto 2.761.000 spettatori pari al 16.2% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.261.000 – 21.5%).

Su Rai2 in prima visione l’NCIS Los Angeles ha fatto 1.095.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Lucy 1.747.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! invece 1.227.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%.

Su Rete4 Quarto Grado fa 1.284.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha fatto 1.021.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto intrattenuto 542.000 spettatori con il 2.2%.

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza fa 516.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 per il ciclo Inga Lindstrom Il Segreto del Castello 453.000 spettatori e l’1.9%. Su Real Time l’esordio di Cake Star fa 389.000 spettatori pari all’1.5%. Su Sky Cinema 1 The New Pope ha fatto 49.000 spettatori con lo 0.2%. Sui canali Sky Sport Brescia-Milan 1.033.000 spettatori con il 4.2%.

Ascolti TV venerdì 24 Gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti fa 5.024.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia invece 4.244.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post 744.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 CSI Miami 1.172.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai3 Nuovi Eroi ottiene 1.359.000 spettatori con il 5.6% mentre la soap Un Posto al Sole ha fatto 1.600.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.333.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.251.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.625.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha registrato 653.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 377.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV venerdì 24 Gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.554.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità 5.236.000 spettatori (26.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha ottenuto 2.699.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro 3.968.000 spettatori (20.2%).

Su Rai2 Blue Bloods ha fatto 700.000 spettatori (3.8%). NCIS 1.091.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 565.000 spettatori (3.2%). Ieneyeh 555.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 Blob fa 1.080.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore 555.000 individui all’ascolto (3.4%), nella prima parte, e 831.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte.

Su La7 Perception ha fatto 167.000 spettatori (share dell’1.1%), nella prima parte, 190.000 spettatori (share dell’1%), nella seconda parte. Su Tv8 Cuochi di Italia registra 547.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 219.000 spettatori con l’1%.

Ascolti TV venerdì 24 Gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 816.000 telespettatori con il 15.8%. La prima parte di Storie Italiane 1.001.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha realizzato 756.000 spettatori (13%), nella prima parte, e 800.000 spettatori (14%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha fatto 130.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 The Mentalist 138.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Rai3 Agorà 521.000 spettatori pari all’8.9% di share. (presentazione di 25 minuti: 442.000 – 7.3%) Mi Manda Rai3 403.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 The Closer 108.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus invece fa 287.000 spettatori con il 5.1%.Coffee Break 305.000 spettatori pari al 5.3%.

Ascolti TV venerdì 24 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha fatto 1.119.000 spettatori (16.8%). La Prova del Cuoco 1.549.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Canale 5 Forum fa 1.504.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri 422.000 spettatori con il 5.9%, nella prima parte, e 884.000 spettatori con l’8.1% nella seconda parte.

Su Italia 1 The Mentalist fa 282.000 spettatori con il 3.5%. Grande Fratello Vip 841.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Tutta Salute ha fatto 367.000 spettatori con il 5.4%. Il TG3 delle 12 ha registrato 911.000 spettatori (9.7%). Quante Storie ha raccolto 762.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raggiunto 130.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 236.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 735.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira fa 445.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 578.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte

Ascolti TV venerdì 24 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.803.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Il Paradiso delle Signore 1.696.000 spettatori con il 14.5%. La Vita Diretta 1.852.000 spettatori con il 14.2% (presentazione: 1.406.000 – 12.1%).

Su Canale5 Beautiful ha raggiunto 2.474.000 spettatori con il 16.1%. Una Vita 2.467.000 spettatori con il 16.4% di share. A seguire Uomini e Donne 2.896.000 spettatori con il 21.9% (finale: 2.410.000 – 20.5%). Grande Fratello Vip ha fatto invece 2.204.000 spettatori con il 19.5%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale 2.267.000 spettatori con il 20.3%.

Il Segreto ha conquistato 2.188.000 spettatori pari al 19.1% di share. Pomeriggio Cinque 1.931.000 spettatori (15.9%), nella prima parte, 1.247.000 spettatori (16.2%), nella seconda parte, e 1.877.000 spettatori (12.3%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto invece fa 706.000 spettatori con il 5.4%. Squadra Speciale Cobra 11 505.000 spettatori con il 4.4%, nel primo episodio, e 604.000 spettatori con il 4.8%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset ha fatto 1.209.000 spettatori con il 7.9%. I Simpson 938.000 spettatori (6.1%), nel primo episodio, 881.000 spettatori (6%), nel secondo episodio, e 754.000 spettatori (5.6%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory 465.000 spettatori (4.5%). Mars Attacks! 405.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip 309.000 spettatori con il 2.3%.

Su Rai3 i TGR sono sui 2.402.000 spettatori con il 15.5%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro 496.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo… 785.000 spettatori con il 7%. Geo 1.691.000 spettatori con il 12.8%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum 984.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha fatto 497.000 spettatori (share del 3.9%) mentre Tagadoc 219.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Vite da Copertina 203.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV venerdì 24 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 TV7 fa 847.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha fatto 733.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Su Rai2 The Resident fa 545.000 spettatori con il 2.9%.

Su Rai 3 La Grande Storia fa 583.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Inception 381.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Donnaventura invece 286.000 spettatori con il 5.2% di share. Sul Nove La Confessione 295.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 151.000 spettatori (1%), nel secondo episodio. Su Real Time/+1 l’esordio di Real Housewives di Napoli ha raccolto 249.000 spettatori e l’1.1%.

