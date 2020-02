Ascolti TV 6 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: Sanremo non si ferma e stravince ancora: 54,5% di share

Con l’arrivo alla terza serata, il Festival di Sanremo si è evidentemente lanciato in modo definitivo come l’evento non solo dell’anno, come è di fatto da sempre, ma come il programma di maggior successo in Italia in quanto a ascolti.

Dunque, anche dopo la serata dei duetti e delle cover la questione è: ha vinto gli ascolti del 6 febbraio 2019? E se sì, di quanto in termini di share?

Che ascolti avrà fatto nel totale Amadeus? E gli altri programmi in prima serata? Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 6 febbraio 2020.

Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2020, su Rai1 Sanremo Start ha fatto 11.591.000 spettatori con il 41.37% mentre la terza serata – dedicata alle cover e ai duetti – de Il Festival di Sanremo 2020 ha ottenuto 9.836.000 spettatori pari al 54.5% di share.

Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.23 alle 23.47 – ha ottenuto 13.533.000 spettatori con il 53.62%, la seconda parte – dalle 23.51 all’1.59 – ha raccolto 5.636.000 spettatori con il 57.17%.

Su Canale 5 Sconessi ha fatto 1.415.000 spettatori pari al 5.55% di share. Su Rai2 Poltergeist 502.000 spettatori pari all’1.82% di share. Su Italia 1 Scappa: Get Out 929.000 spettatori (3.56%).

Su Rai3 Il Figlio della Pantera Rosa fa 510.000 spettatori pari ad uno share dell’1.86%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio ottiene 791.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Piazza Pulita fa 726.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Su Tv8 Double Impact – Vendetta Finale 295.000 spettatori con l’1.12%. Sul Nove Il Caso Vannini ha fatto 288.000 spettatori con l’1.08%. Su Rai4 Criminal Minds ottiene 405.000 spettatori e l’1.5%. Su Sky Uno Masterchef fa 616.000 spettatori con il 2.17%, nel primo episodio, e 557.000 spettatori con il 2.39%, nel secondo episodio.

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Prima Festival fa 8.337.000 spettatori con il 31.78%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene 3.770.000 spettatori con uno share del 13.29%. Su Rai2 TG2 Post ha conquistato 655.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 CSI Miami fa 834.000 spettatori con il 2.99%. Su Rai3 Nuovi Eroi ottiene 1.428.000 spettatori con il 5.47% mentre la soap Un Posto al Sole ha fatto 1.674.000 spettatori pari al 5.96%. Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1.157.000 individui all’ascolto (4.41%), nella prima parte, e 844.000 spettatori (2.98%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha fatto 1.411.000 spettatori (5.14%). Su Tv8 Guess My Age ha conquistato 526.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha intrattenuto 261.000 spettatori con l’1%. Su La5 Uomini e Donne ha ottenuto 496.000 spettatori con l’1.89% (finale: 542.000 – 1.88%).

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha fatto 3.983.000 spettatori (22.69%) mentre L’Eredità 5.628.000 spettatori (26.62%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha fatto 3.003.000 spettatori (17.66%) mentre Avanti un Altro 4.219.000 spettatori (20.47%). Su Rai2 Blue Bloods 820.000 spettatori (4.13%), nel primo episodio, e 1.135.000 spettatori (4.78%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 597.000 spettatori (3.22%). Ieneyeh 555.000 spettatori (2.42%). Su Rai3 Blob fa 1.174.000 spettatori con il 4.84%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha conquistato 715.000 individui all’ascolto (4.26%), nel primo episodio, e 966.000 spettatori (4.16%), nel secondo episodio.

Su La7 Percepetion ha realizzato 179.000 spettatori (share dell’1.13%), nel primo episodio, e 268.000 spettatori (share dell’1.33%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 394.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Sono le Venti 210.000 spettatori con lo 0.9%.

aggiornamento ore 11,30

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina fa 1.172.000 telespettatori con il 21.12%. La prima parte di Storie Italiane ha fatto 1.631.000 spettatori (26.97%). Su Canale5 Mattino Cinque 905.000 spettatori (14.62%), nella prima parte, e 772.000 spettatori (12.88%) nella seconda parte.

Su Rai 2 Streghe ha fatto 102.000 spettatori con l’1.58%. Su Italia 1 The Mentalist 206.000 spettatori pari al 3.09% di share. Su Rai3 Agorà fa 575.000 spettatori pari al 9.26% di share. A seguire Mi Manda Rai3 ottiene 372.000 spettatori con il 6.16%.

Su Rete 4 The Closer 95.000 spettatori (1.47%). Su La7 Omnibus 239.000 spettatori con il 4.03%. Coffee Break ha ottenuto 296.000 spettatori pari al 4.91%.

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha realizzato 1.814.000 spettatori (24.42%). La Prova del Cuoco ha fatto 1.782.000 spettatori con il 14.59% di share.

Su Canale 5 Forum fa 1.716.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri 456.000 spettatori con il 5.75%, nella prima parte, e 1.081.000 spettatori con il 9.32% nella seconda parte.

Su Italia 1 The Mentalist fa 310.000 spettatori con il 3.46%. Grande Fratello Vip 738.000 spettatori con il 5.19%. Su Rai3 Tutta Salute ha fatto 457.000 spettatori con il 5.95%.

Il TG3 delle 12 ha realizzato 1.181.000 spettatori (11.51%). Quante Storie ha fatto 874.000 spettatori (6.34%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha conquistato 89.000 spettatori con l’1.12%, nella prima parte, e 174.000 spettatori (1.37%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 657.000 (4.35%). Su La7 L’Aria che Tira 456.000 spettatori con share del 6.04% nella prima parte, e 586.000 spettatori con il 4.68% nella seconda parte.

aggiornamento ore 11,45

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha ottenuto 2.313.000 spettatori pari al 16.18% della platea. Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.799.000 spettatori con il 15.66%. La Vita Diretta ha realizzato 2.329.000 spettatori con il 17.33% (presentazione: 1.589.000 – 14.15%).

Su Canale5 Beautiful ha fatto 2.420.000 spettatori con il 15.39%. Una Vita 2.431.000 spettatori con il 16.11% di share. A seguire Uomini e Donne ha fatto 2.867.000 spettatori con il 21.51% (finale: 2.330.000 – 20.29%).

Grande Fratello Vip 2.070.000 spettatori con il 18.75%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale 1.922.000 spettatori con il 17.36%. Il Segreto 2.108.000 spettatori pari al 18.71% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto 1.797.000 spettatori (14.49%), nella prima parte, 2.226.000 spettatori (15.34%), nella seconda parte, e 2.371.000 spettatori (14.68%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Detto Fatto ha conquistato 804.000 spettatori con il 6.01%. Squadra Speciale Cobra 11 720.000 spettatori con il 6.43%, nel primo episodio, e 769.000 spettatori con il 6.15%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset 1.003.000 spettatori con il 6.42%. I Simpson 888.000 spettatori (5.74%), nel primo episodio, 815.000 spettatori (5.51%), nel secondo episodio, e 701.000 spettatori (5.04%), nel terzo episodio.

La serie The Big Bang Theory fa 570.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio, e 488.000 spettatori (4.15%), nel secondo episodio. Grande Fratello Vip ha realizzato 362.000 spettatori con il 2.52%. Su Rai3 TGR fa 2.712.000 spettatori con il 17.37%. Question Time ha fatto 440.000 spettatori (3.51%). Aspettando Geo… 873.000 spettatori con il 7.73%. Geo ha registrato 1.676.000 spettatori con l’11.87%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum 1.235.000 spettatori con l’8.47%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 403.000 spettatori (share del 3.18%) mentre Tagadoc 199.000 spettatori con l’1.63%. Su TV8 Vite da Copertina 201.000 spettatori con l’1.5%.

Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha fatto 306.000 spettatori pari al 2%. Su Rai Premium la replica della seconda serata del Festival di Sanremo fa 223.000 spettatori (1.48%), con Sanremo Start, 323.000 spettatori (2.66%), nella prima parte, 516.000 spettatori (3.83%), nella seconda parte.

Ascolti TV giovedì 6 febbraio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Canale 5 Uomini e Cobra ha fatto 186.000 spettatori pari ad uno share dell’1.72%. Su Rai2 Lo Sguardo di Satana – Carrie fa 355.000 spettatori con l’1.96%. Su Rai 3 Sex Story ottiene 245.000 spettatori con l’1.19%.

Su Italia1 L’Ultima Casa a Sinistra realizza 371.000 spettatori (3.12%). Su Rete 4 Accusato Speciale 126.000 spettatori con l’1.75% di share.

Aggiornamento ore 12,01